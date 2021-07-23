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Общество23 июля 2021 12:41

Полицейские поймали пермяка с поддельным сертификатом о вакцинации

С помощью него он хотел попасть на футбол
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Пермская полиция возбудила уголовное дело за использование поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, 69-летний пермяк предъявил полицейским сертификат о вакцинации во время входа на футбол. Документ вызвал у них сомнения в его подлинности. Ведь указанные в нем и паспорте даты рождения гражданина не совпадали.

Из-за этого полиция изъяла у него сомнительный документ, а самого мужчину отправили в отдел полиции, чтобы установить личность.

Тот поведал, что воспользовался сертификатом своего друга. Сам документ он получил уже в электронном виде и внес туда свои личные данные, но не изменил дату рождения.