В Пермском крае женщина выпала вместе с внуком из автобуса и отсудила 200 тысяч рублей

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В Краснокамске женщина подала в суд на владельца автобусного маршрута. Она серьезно пострадала, когда на остановке «Колектор» попыталась выйти из автобуса. Женщина была со своим внуком. Водитель транспорта не закрыл дверь и начал движение, пассажирка с мальчиком этот момент начали выходит, в результате женщина с ребенком упали. Мальчик отделался испугом, а его бабушка сломала ногу и получила множество ушибов. После длительного лечения она обратилась в суд за компенсацией в 400 тысяч рублей.

- Доводы водителя о том, что истец поскользнулась сама, находясь вне автобуса, судом признаны несостоятельными, - сообщает Пермский краевой суд. - Суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей.