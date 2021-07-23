«Персонал продемонстрировал высокую степень готовности». АО «Транснефть – Прикамье» провело тренировочное занятие на подводном переходе нефтепровода

Фото: АО «Транснефть - Прикамье»

Специалисты АО «Транснефть - Прикамье» провели комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Пермь-Оса через Тулвинский залив реки Кама.

Отработка действий персонала по оперативному устранению последствий условного выхода нефти на водной поверхности проводилась около села Горы Осинскогогородского округа в Пермском крае.

Согласно легенде на подводном переходе МН было зафиксировано падение давления. В режиме телеуправления управляющий диспетчер территориального диспетчерского пункта в Казани «остановил» транспортировку нефти. На место прибыла патрульная группа из сотрудников линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) ЛПДС «Оса».

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Фото: АО «Транснефть - Прикамье»

Для сбора «нефти» с поверхности залива было использовано 2400 метров боновых заграждений, емкости для временного хранения нефти, задействовались 5 нефтесборщиковобщей производительностью 150 куб. м. в час. Работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение всего КУТЗ.

Взанятиях приняли участие 86 человек, использовалось более 20 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная, пожарная техника, плавсредства, нефтесборщики.

По оценке наблюдателей все поставленные задачи в ходе КУТЗ были выполнены: персонал продемонстрировал высокую степень готовности для устранения возможных техногенных событий и их последствий. Работы по локализации и ликвидации условного выхода нефти были проведены с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда в нормативные сроки.