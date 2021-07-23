В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели 422 человека

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 69 562. Фото: Анна ГУЗЕНКО

В Пермском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе подтвердилось 422 новых случая. По информации Роспотребнадзора Прикамья, 81 человек проходит лечение в больницах, 341 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 43 ребенка.

На лечении в больницах находятся 2593 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 71 человек. Скончались за сутки еще 24 человека с коронавирусом. Таким образом с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 3052 человек.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 69 562.