Развратил подростка: в Перми полицейские ищут циничного преступника

Подозреваемый в преступлении. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми следователи опубликовали фото мужчины, которого подозревают в преступлении над подростком. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ – это совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Подозреваемому на вид 25-30 лет, волосы русые. Был одет в красную футболку и шорты синего цвета, сланцы черного цвета.

- По имеющейся информации, с территории Ленинского района на маршрутном такси № «7Т», после совершения преступления, мужчина направился на территорию Кировского района Перми, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

По этой статье мужчине грозят обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.