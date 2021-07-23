Фотофакт: в Перми «поплыл» Красавинский мост

Фото: ВКонтакте "Подслушано Пермь".

На Пермь в четверг обрушился сильный дождь. Улицы города оказались затопленными, в социальных сетях появилось множество фото и видео, как потоки воды наполняют дороги, не выдерживали разгула стихии крыши. На улице Лодыгина затопило новую детскую поликлинику, с потолка полилась вода. Не выдержал ливня и Красавинский мост. В паблик Вконтакте «Подслушано Пермь» читатели прислали фото последствий ливневого дождя в районе Красавинского моста. Там подмыло насыпь и часть металлического ограждения осталась навесу.

"Урагана, цунами и землетрясения не было, был лишь дождь. Дороге хватило, чтобы развалиться", - комментируют фото жители Перми. Еще один комментарий: "У нас как обычно ливневки делают только после того как вода что-то размоет. До этого момента ливневки по мнению проектировщиков не нужны".

Фото: Вконтакте "Мой город Пермь".

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