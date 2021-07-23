«Лежал в кустах и тяжело дышал». В Пермском крае полицейские спасли мужчину

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В Соликамске полицейские спасли мужчину, которому стало плохо прямо на улице. Сотрудники полиции Сергей Сергиенко и Натальи Гладких патрулировали улицы. По улице Молодежной они заметили мужчину средних лет, который лежал в кустах. На голос он не реагировал, глаза не открывал, дыхание было тяжелым и прерывистым. От него не пахло алкоголем, было ясно, что мужчине нужна медицинская помощь.

Полицейские вызвали скорую помощь и перенесли его в тенистое место. Через несколько минут мужчина очнулся и сказал, что болен сахарным диабетом, он инвалид II группы. На улице ему стало плохо, но он не успел позвать на помощь и съесть сладкого, чтобы снять приступ.

- Мы напоили его водой, он съел печенье, которое у него было с собой, - рассказывает Наталья Гладких. - Когда мужчине слало лучше, я проводила его домой и посоветовала дождаться медицинской помощи.