В ДТП на дорогах Прикамья с начала года погибло 129 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

На дорогах Пермского края с начала 2021 года в ДТП погибло 129 человек, а еще 1239 получили различные травмы. Такую статистику опубликовали в краевом ГИБДД.

Всего в регионе произошло 974 ДТП. Отметим, что из них 116 автоаварий произошло по вине пьяных водителей. В таких ДТП погибло 34 человека и 160 получили ранения.

281 ДТП произошло с участием пешеходов. В них погиб 31 человек, 260 получили ранения. Еще 118 ДТП случилось с участием несовершеннолетних, в которых погибли 11 детей и 116 травмировались.