В Пермском крае сошел с рельсов грузовой поезд

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Сегодня около 5 часов утра на переезде в город Краснокамск сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда. Он следовал со станции Оверята до станции Краснокамск. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Опрокидывания вагонов, груженых целлюлозой и цементом, не произошло. Задержек движения и пострадавших нет. Объем повреждений пути уточняется. На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал Пермский транспортный прокурор. Проводится проверка.