В Пермском крае 20 человек заболели энцефалитом после укуса клеща

Больше всего исследованных клещей были заражены боррелиозом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае Роспотребнадзор сообщил о новых случаях заболевания клещевым энцефалита в регионе. На сегодняшний день обратились в медучреждения – 16 423 пострадавших от укусов клещей, из них 2889 детей. Больше всего исследованных клещей были заражены боррелиозом.

На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 13524 клеща, инфекция в 257 случаях (1,9%); на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 10948 из них инфицировано 4450 клещей (40,6%); на моноцитарный эрлихиоз человека – 10188 из них заражено 356 клещей (3,5%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 10188, инфекция выявлена в 268 случаях (2,6%).

После укусов клещей 20 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, 66 - заразились иксодовым клещевым боррелиозом.