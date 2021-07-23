В выходные десятки домов в Перми останутся без холодной воды

В субботу у жителей Перми отключат холодную воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми в субботу 24 июля в нескольких районах Перми пройдут ремонтные работы на водопроводе, поэтому жители некоторых домов останутся без воды. Публикуем список адресов.

24 июля с 9.00 до 19.00 не будет воды:

Балхашская, 152;

Батская, 171, 171А, 173, 175, 177;

Запорожская, 11, 11А, 13, 15, 160, 17, 180А, 19;

Ижевская, 25;

Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 71, 72;

Самаркандская, 153;

Сахалинская, 3;

Старцева, 156;

Холмогорская, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4А, 5, 7, 9 .

С 9.00 до 19.30

Глеба Успенского, 12, 13, 15, 15А, 16, 17;

Елькина, 3, 4;

Краснофлотская, 16, 17, 18, 19, 28;

Куйбышева, 59, 62, 64, 65, 66;

шоссе Космонавтов, 195, 197, 203, 205.