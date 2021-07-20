В Березниках при поддержке «Уралкалия» открылась ПЦР-лаборатория

Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Сегодня в больнице им. Вагнера в г. Березники была открыта после капитального ремонта лаборатория для проведения ПЦР-анализов на COVID-19. Помещение для лаборатории площадью 400 кв. м предоставила городская администрация. «Уралкалий» выделил финансирование в объёме 25 млн рублей для проведения ремонтных работ в помещении и приобретения необходимого оборудования.

В ходе ремонтных работ были полностью демонтированы старые и возведены новые перегородки, а также смонтированы новые системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Помещение лаборатории разделено на «красную» и чистую зоны с автономными системами вентиляции. Воздуховоды «красной» зоны обеспечены собственным выходом со специальными бактерицидными фильтрами, обеззараживающими воздух до 99,9%.

- «Уралкалий» принимает активное участие в решении социально значимых проблем Березников и Соликамска. Компания регулярно оказывает поддержку региональной сфере здравоохранения, помогая больнице им. Вагнера обеспечивать жителей Верхнекамья доступной и качественной медицинской помощью. Новая лаборатория является важным медицинским и социальным объектом, особенно с учетом текущей ситуации по эпидемиологической обстановке в Пермском крае, - отметил директор по производству ПАО «Уралкалий»Евгений Зыбин.

При внутренней отделке были использованы самые современные материалы, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовым излучением. Лаборатория соответствует всем текущим требованиям Роспотребнадзора, ее мощности позволяют проводить до 500 ПЦР-тестов в сутки.

- Открытие лаборатории в Березниках, безусловно, важное событие не только для нашего учреждения, но и для пациентов. Не нужно будет проводить исследования в других городах, а значит, мы сможем быстрее получать результаты тестов, оперативнее ставить диагнозы и приступать к лечению, рассказал главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича»Руслан Кулаков.

Наша справка:

В 2020 году «Уралкалий» и больница им. Вагнера подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание условий для дальнейшего развития системы здравоохранения Верхнекамья, а также предоставление дополнительных возможностей для профессионального роста медперсонала.

В рамках соглашения, в 2019-2020 годах «Уралкалий» направил в адрес медучреждения более 33,5 млн рублей для приобретения современного медицинского оборудования, в том числе аппарата для гипертермической перфузии, применяемого в онкологии, комплектов лазерного хирургического оборудования для проведения эндоурологическихопераций,радиочастотного генератора, применяемого в нейрохирургии, дрели для отделений травматологии и ортопедии, а также 50 медицинских кроватей, предназначенных для осуществления функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров.