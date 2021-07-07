Названы заболевания, при которых нельзя вакцинироваться от коронавируса

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ходе пресс-конференции в пермской редакции «Комсомольской правды» у уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова поинтересовались: что делать работникам общепита, которым противопоказано делать прививки от коронавируса?

- Медицинские отводы от прививок должны быть обоснованы, - объяснил Павел Миков. - Указом губернатора Пермского края обозначен исчерпывающий перечень заболеваний, при которых человек может не вакцинироваться. Это болезни органов дыхания - другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь.

Это болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения. Это наличие трансплантированных органов и тканей. Это болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек третьей-пятой стадии. Это различные новообразования – злокачественные образования и лейкозы.

Если у вас имеются эти заболевания, ваш лечащий врач должен выдать вам соответствующую справку. Вы ее должны предъявить своему работодателю, и это будет основанием для того, чтобы он не требовал от вас обязательного прохождения вакцинации.