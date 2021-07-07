«Парма» в Лиге чемпионов встретится с израильским клубом

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Пермский БК «Парма» узнал соперника в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. Наша команда встретится с израильским клубом «Хапоэль Эйлат».

Победитель пары в полуфинале шестерки сыграет с французским баскетбольным клубом «Ле-Ман». И только после состоится финальный матч, где и определится команда, которая выступит в главном этапе турнира.

Всего за 4 путевки в квалификации поборются 24 клуба. Они разделены на шестерки и из каждой шестерки в основной розыгрыш Лиги чемпионов попадет лишь одна команда.

Квалификация стартует 13 сентября.