Райффайзенбанк и Сравни.ру: 40% россиян сделают прививку от коронавируса перед отпуском, еще 22% купят страховку

Фото: Райффайзенбанк

В ближайшие три месяца 61% процент россиян планируют отправиться в отпуск, показал опрос Райффайзенбанка. Остальные либо изменили планы, либо планируют отдых в другое время. Большинство респондентов будут путешествовать по России, а каждый четвертый планирует отдохнуть на черноморских курортах. При этом 18% поедут за границу.

Чаще всего отпуск стоит россиянам до 100 тыс. рублей, 13% потратят на отдых 100-200 тыс. рублей, а 4% опрошенных – более 200 тыс.

При подготовке к поездке россияне готовы позаботиться о своем здоровье. Почти 40% заявили, что перед отпуском привьются от COVID-19, а каждый пятый проверит текущий уровень антител, чтобы чувствовать себя уверенно. 22% респондентов купят медицинскую страховку для путешественников. Есть и те, кто предварительно пройдет диспансеризацию. Кроме того, россияне заявили о необходимости привиться от клещевого энцефалита и меньше посещать общественные места в период эпидемии.

При этом люди, у которых нет пожилых родственников, меньше внимания уделяют своему здоровью. В этой группе прививку от COVID-19 перед отпуском сделают только 32% респондентов, а 15% проверят уровень антител к инфекции. Медицинскую страховку купят только 19% опрошенных против 22% в группе людей с родными старшего возраста.

«Внимательнее всего к своему здоровью относятся в семьях с детьми – почти 42% респондентов в этой группе привьются перед отпуском, 22% проверят уровень антител к коронавирусной инфекции нового типа, 24% купят медицинскую страховку для путешественников, а 16% респондентов даже отложат дополнительные деньги на возможные медицинские расходы. Как правило, сумма самостоятельного лечения оказывается больше, чем стоимость страховки, поэтому, в целом, 17% жителей Новосибирска позитивно относится к страховкам для путешественников. Страховка начинает «работать», если вы находитесь более чем в 200 км от постоянного места жительства», - комментирует Ирины Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

В 2021 году, по данным финансового супермаркета Сравни.ру, в традиционный сезон начала летних отпусков спрос на страхование путешествий вырос почти в 40 раз в сравнении с тем же периодом 2020 года. Это объясняется тем, что летом 2020 года границы были закрыты, а российские регионы ввели ограничения на передвижение, связанные с коронавирусом. Например, в некоторых областях путешественникам пришлось бы пройти двухнедельный карантин.

Если в мае-июне 2020 года немногочисленные путешественники приобретали страховки в первую очередь для стран шенгенской зоны, то в 2021 году россияне чаще всего хотели застраховаться для поездок на Украину и по России. Страховки для путешествий в европейские страны, где требуется шенгенская виза, оказались уже на третьем месте по популярности.

«На фоне ограничения авиасообщения Украина одно из немногих государств, через которое можно попасть в еще ряд стран. Вполне возможно, что с этим и связан рост спроса на страховки для поездок на Украину, - комментирует директор по развитию страхового бизнеса Сравни.ру Александр Крайник. – Что касается снижения стоимости страховки, то здесь важную роль играют два фактора. Во-первых, из-за пандемии люди стали покупать полисы на более короткий срок. Во-вторых, год назад пара «доллар-евро» была выше по стоимости, а так как цена полиса напрямую зависит от курса валют, страховка стоила дороже».

Несмотря на серьезный рост спроса на страхование поездок, в этом году средняя стоимость этой услуги несколько снизилась. Например, сейчас страховка для поездки в шенгенскую зону в среднем стоит 2,6 тыс. рублей, а год назад ее цена составляла около 2,9 тыс. рублей.

Интересно, что в этом году, как и в прошлом, страхованием поездок больше интересовались женщины – на них приходится более 60% всех покупок в этом сегменте.

Вместе с тем в 2021 году несколько изменился средний возраст покупателей страховок для путешествий. Если в мае-июне 2020 средний возраст клиента страховой, планировавшего путешествие, составлял около 40 лет, то в этом - уже 43 года.