В Прикамье разыскивают мать, задолжавшую 600 тысяч рублей по алиментам

фото: fssp.gov.ru

Судебные приставы Пермского края разыскивают 36-летнюю мать, которая задолжала своим детям почти 600 тыс. руб. по алиментам. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФССП России.

Так, по решению суда Нина Гордеева обязана перечислять алименты на содержание своего 17-летнего сына и 15-летней дочери. Но свои обязанности она не исполняет и не проживает по месту регистрации.

Сейчас должница объявлена в розыск. Место ее нахождения неизвестно. Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этой женщины, пермские приставы просят сообщать в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (342) 220-11-60 или 8-951-92-69-129.