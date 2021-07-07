В Прикамье 110 школьников сдали ЕГЭ на высший балл

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В Пермском крае 110 выпускников набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. А два школьника достигли 100-балльного результата сразу по двум предметам.

Выросло и число высокобалльных работ (от 81-100 баллов) – более 7,5 тыс.

Всего в основной период ЕГЭ-2021 сдавали более 13,7 тыс. прикамцев. Из них 12,3 тыс. – выпускники 2021 года.

Самым массовым оказался экзамен по русскому языку – его сдавали более 10,3 тыс. участников. Вторым по популярности предметом стала профильная математика. Ее писали 6,6 тыс. ребят.

Растет и популярность ЕГЭ по информатике: этот предмет в основной период сдавали почти 1,8 тыс. выпускников.