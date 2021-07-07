В Пермском крае баржа столкнулась с моторной лодкой с рыбаками

Пассажир лодки утонул после столкновения с баржей. Фото: Андрей КАРА

Трагическое происшествие на реке Каме произошло в ночь со 2 на 3 июля. Около часа ночи в районе поселка Новоильинский Нытвенского района баржа столкнулась с моторной лодкой, в которой находились рыбаки. От удара судно перевернулось, люди выпали в воду, к несчастью, один из мужчин - пассажир - утонул.

Управлял моторной лодкой 52-летний мужчина, судно не было оборудовано навигационными огнями, видимость на реке была плохая, но это не остановило любителей рыбалки, они вышли в акваторию Камы. После случившегося следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время следственным органом проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, - сообщает ведомство. - Расследование уголовного дела продолжается.