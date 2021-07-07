В центре Перми сфотографировали редкое атмосферное явление

Серебристые облака над Камой. Фото: Виталий Юрьев.

Житель Перми Виталий Юрьев запечатлел с балкона многоэтажки удивительное и редкое атмосферное явление – серебристые облака. Фото было сделано сегодня ночью в центре Перми над Камой.

Наблюдать серебристые облака на Урале можно только в летние месяцы, в период глубоких сумерек на фоне темного неба, когда отсутствуют низкие, тропосферные облака. Днем, даже на фоне чистого голубого неба, они не видны: очень уж они «тонкие».

Серебристые облака - это самые высокие облачные образования в земной атмосфере. Они образуются на значительных высотах 70–95 км. Для специалистов - геофизиков и астрономов - они представляют большой интерес, так как эти облака рождаются в области температурного минимума, где атмосфера охлаждена до –70° С, а иногда и до –100° С. Иначе их называют еще полярными мезосферными облаками (polar mesospheric clouds, PMC), или ночными светящимися облаками (noctilucent clouds, NLC).