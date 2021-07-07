В Пермском крае преступники под видом пожарных обманули пенсионеров на 68 тысяч рублей

Виновных суд приговорил к штрафам. Фото: Василий Вахрин

В июле 2020 года четверо предприимчивых жителей Перми приехали в Октябрьский район. Они приходили в дома жителей, представлялись сотрудниками пожарной охраны и убеждали пенсионеров купить пожарные извещатели. В противном случае грозили привлечь к административной ответственности. Таким образом, преступники продали ненужные людям приборы на 68 тысяч рублей.

- Суд признал их виновными, с учетом позиции государственного обвинения, возмещение подсудимыми в полном объеме ущерба пенсионерам, наказал их штрафом от 30 до 40 тыс. рублей каждому, - сообщает прокуратура Пермского края.