Коронавирус в Пермском крае выявили в 34 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 63079 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 334 человек в 34 территориях. Всего в Пермском крае выявлено 63079 жителей с коронавирусной инфекцией.

Больше всего заболевших в Перми – 109. На втором месте – Пермский муниципальный район, там заболели 45 жителей. На третьем месте – Березники - 22 случая заболевания коронавирусом.

В Чусовском городском округе - 17 заболевших, в Соликамском городском округе – 16, в Верещагинском городском округе – 13, в Кунгуре – 11. По 10 заболевших в Кунгурском муниципальном районе, Карагайском и Куединском муниципальных округах.

В Уинском муниципальном округе коронавирус подтвердился у 9 человек. По 6 Краснокамском городском округе, Кудымкарском и Ординском муниципальных округах, по 5 – в Лысьвенском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе, по 4 – в Добрянском и Чернушинском городских округах.

Еще по 3 случая заболевших в Чайковском, Частинском муниципальном округе, Суксунском и Чердынском городских округах. По 2 случая в ЗАТО Звездный и Октябрьском городском округе.

По одному заболевшему обнаружено в десяти территориях Пермского края. Это Кудымкар, Большесосновский муниципальный район, Нытвенский и Осинский городские округа, а также Бардымский, Березовский, Гайнский, Еловский, Кочевский и Сивинский муниципальные округа.