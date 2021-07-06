Пермские химики научились замедлять коррозию металла

Фото: Минобрнауки РФ

Химики ПГНИУ разработали защитные составы, которые могут снизить скорость коррозии металла более чем на 90%. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Например, если скорость коррозии трубы из металла в нефтяной скважине составляет 10 мм/год, то после добавления ингибитора она сократится до 1 мм/год.

Ученые лаборатории органического синтеза совместно с сотрудниками кафедры физической химии ПГНИУ разработали защитные составы, которые могут конкурировать с иностранными аналогами благодаря их высокой эффективности и доступности сырья для их производства. Проект реализуется в рамках Пермского НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование».

За последний год в рамках НОЦ химики уже подали три заявки на патенты по ингибиторам коррозии.