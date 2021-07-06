В Перми начали штрафовать за парковку авто на газоне

. Фото: архив "КП"

В Перми водителей начали штрафовать за парковку автомобиля на газонах. Об этом «КП-Пермь» рассказали в городской администрации.

Теперь с нарушителей взимается штраф по статье «Нарушение порядка использования объекта озеленения».

Граждан будут наказывать штрафом до 1 тыс. руб., должностных лиц — до 4 тыс. руб. Штраф для юрлиц может достигать 20 тыс. руб.

Отметим, что уже 6 июля, в ходе рейда по улицам Свердловского и Мотовилихинского районов выявили около трёх десятков автомобилей, припаркованных на газоне.