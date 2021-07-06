Бросили за гаражами и оставили умирать: в Горнозаводске осуждены братья-убийцы

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В Горнозаводске признаны виновными 26–летний и 18-летний местные жители.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю, два родных брата, будучи пьяными, вступили в конфликт и избили знакомого мужчину. А после того как он упал на землю, наехали на него на авто. И волоком переместили потерпевшего и бросили за гаражами, где он умер через непродолжительное время.

Старшему брату назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, а младшему в виде 15 лет лишения свободы. Оба будут набывать отказание в ИК строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Также суд удовлетворил иск супруги погибшего, в пользу которой с каждого виновного взыскано по 1,5 млн руб. в виде компенсации морального вреда. Приговор суда вступил в законную силу.