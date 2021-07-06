В Краснокамске у пенсионера отобрали 300 тысяч рублей

- Фото: Василий Вахрин

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего краснокамца.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в мае в краснокамскую полицию обратился житель Оверят. Он сообщил, что в его квартиру зашел неизвестный и похитил у его брата – 71-летнего инвалида – деньги.

Полицейские выяснили картину происшествия: днем подозреваемый в маске постучал в квартиру. Дверь открыл брат потерпевшего. Злоумышленник оттолкнул мужчину и направился в комнату, где находился потерпевший. Он ударил пенсионера и стал требовать деньги. Так, грабитель похитил около 300 тыс. руб.

Благодаря местным жителям оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 42-летний краснокамец. С момент задержания гражданин содержится под стражей.