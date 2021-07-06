В Перми Роспотребнадзор назвал детские сады и магазины, которые нарушали антиковидные меры

Чаще всего персонал работал без масок и перчаток. Фото: Анна Маркова

В Перми специалисты Управления Роспотребнодазора провели, как соблюдаются антиковидные меры в пермских магазинах, детсадах, в транспорте.

С 24 июня - 1 июля проверили 56 субъектов в Пермском крае в сфере торговли, общественного питания, транспорта, дошкольного образования, гостиничных услуг. Основные нарушения, которые выявили специалисты - не используются устройства для обеззараживания воздуха, не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5-2 м, персонал работает без масок и перчаток.

Обслуживание пассажиров без масок выявили на конечных остановках у перевозчиков: ИП Харасов Ф.М. (автобусный маршрут №340), МУП «ПермГорЭлектроТранс» (автобусный маршрут №50, трамвайный маршрут №7), ООО «Сити-Бас» (автобусный маршрут №30), ПКГУП «Автовокзал» (автобусный маршрут №74), ООО «Авто-Тех» (автобусные маршруты №75 и №25), ООО «РТ-Лайн» (автобусный маршрут №1).

Несоблюдение антиковидных мер обнаружили в магазинах «Светофор» (ООО «Торгсервис 59»), Amway (ООО «Амвэй»), «Магнит косметик» (АО «Тандер»), «Вега» (ИП Овечкин С.А.), OUTLET№1 и GANT (ИП Новоселова П.В.), «Табакерка» (ИП Авраменко Н.В.), «Табак Аврора» (ИП Русецкая В.Д.) и других.

По-прежнему допускаются нарушения в детских садах. Несоблюдение сотрудниками масочного режима и регулярной уборки в помещениях зафиксировано в МАДОУ «Детский сад №352» и ЧУДО «Центр развития ребёнка» - детский сад «Солнечный круг».