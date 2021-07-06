Каждый третий бизнес планирует более активно использовать факторинг

Фото: Райффайзенбанк

Почти каждая третья российская компания (31%) планирует активнее использовать факторинговое финансирование в течение следующих 12 месяцев. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Факторинговое финансирование эффективно поддерживает бизнес-активности в моменте, уверены 48% респондентов, которые планируют более активно его использовать в течение следующих 12 месяцев. В топ-3 причин роста популярности также вошла гибкость факторинга как инструмента (46%) и эффективность в управлении денежными потоками бизнеса (46%). Компании также отметили, что к факторингу легко получить доступ.

«Популярность факторинга как простого и гибкого способа получения финансирования при расчетах с контрагентами будет только расти. Райффайзенбанк представляет широкую линейку решений от классических продуктов с регрессом и без регресса до реверсивного факторинга. В 2019 году мы провели интеграцию с провайдерами электронного документооборота, по итогам февраля текущего года 75% поставок в рамках операций факторинга финансируется в течение нескольких минут без участия человека, доля автоматически разнесенных платежей от дебиторов увеличилась до 53%», - отметил Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Больше о факторинге Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.