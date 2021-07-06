В Пермском крае 24-летний парень испугался и покончил с собой

Умерший молодой человек. Фото из социальных сетей

Любовь и страх, пожалуй, самые сильные чувства, которые толкают нас на разные поступки, как хорошие, так и не очень. А если эти чувства человек испытваем одновременно, то страшно представить, на что он способен.

В воскресенье, 4 июля, в деревне Кутамыш Чусовского района нашли мертвым 24-летнего Александра*. Молодой человек покончил с собой. В истинных причинах его поступка сейчас разбираются следователи, а пока одна из знакомых умершего рассказала свою версию произошедшего.

- Слышала, что Саша побил свою гражданскую жену, она написала на него заявление. Он испугался, что его могут посадить и, возможно, из-за этого он и совершил самоубийство, - рассказала знакомая Александра.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "КП" смерть молодого человека. По факту произошедшего проводится проверка.

*Имя умершего молодого человека изменено.

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