В Пермском крае 334 новых случая коронавирусной инфекции за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 63 079. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае коронавирус выявили у 334 жителе Пермского края за сутки. 50 человек проходят лечение в больницах, 284 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 40 детей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 63 079. Скончались за сутки от коронавируса еще 7 человек.

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В Пермский край поступила очередная партия вакцина против коронавирусной инфекции. «Спутник V» уже распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

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В Пермский край поступила очередная партия вакцина против коронавирусной инфекции

«Спутник V» уже распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона (Подробнее...)