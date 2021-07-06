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Общество6 июля 2021 11:30

В Пермском крае 334 новых случая коронавирусной инфекции за сутки

Среди заболевших 40 детей
Анна Маркова
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Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 63 079.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 63 079.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае коронавирус выявили у 334 жителе Пермского края за сутки. 50 человек проходят лечение в больницах, 284 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 40 детей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 63 079. Скончались за сутки от коронавируса еще 7 человек.

Кстати

В Пермский край поступила очередная партия вакцина против коронавирусной инфекции. «Спутник V» уже распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

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