В Перми школы начали прием заявлений в первые классы на свободные места

В Перми 6 июля школы начался прием заявлений в первые классы на свободные места. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Перми 6 июля школы начался прием заявлений в первые классы на свободные места. Он продлится до 5 сентября. С 1 апреля по 30 июня родители будущих первоклассников подавали заявление в школу по месту жительства и могли воспользоваться преимущественным правом, сейчас они могут подать заявление в любую школу, где есть свободные места, при этом льготы уже не учитываются.

Вместе с заявлением нужно предоставить копию паспорта, свидетельства о рождении ребенка.

Результаты рассмотрения заявления будут известны в течение 5 рабочих дней после подачи. Об этом сообщает департамент образования Перми. Приказ о зачислении появится на информационном стенде школы, отказ будет направлен в электронном виде или письмом.

Кстати, с 5 по 9 июля работает «горячая линия» департамента образования. Задать вопросы можно по телефону: 212-70-50 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.