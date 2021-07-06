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Общество6 июля 2021 9:58

В Пермский край привезли еще 14 400 доз вакцины «Спутник V»

Ее уже распределили по медицинским учреждениям
Анна Маркова
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По данным Минздрава региона, в регионе первым компонентом привиты 359,1 тысячи жителей.

По данным Минздрава региона, в регионе первым компонентом привиты 359,1 тысячи жителей.

Фото: архив "КП"

В Пермский край поступила очередная партия вакцина против коронавирусной инфекции. «Спутник V» уже распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

По данным Минздрава региона, в регионе первым компонентом привиты 359,1 тысячи жителей. Из них почти 257, 7 тысячи полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.

Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Вакцинация проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от вакцины.