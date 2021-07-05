«Азот» ЗА коллективный иммунитет

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

С началом третьей волны пандемии коронавируса в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовал новый социальный проект «ЗА жизнь и здоровье». В его основе – интервью сотрудников завода, которые рассказывают о личном примере вакцинации.

В числе первых участников проекта – Александр Исаченков, главный инженер предприятия. В интервью он подчеркнул важность и необходимость формирования коллективного иммунитета. Александр Исаченков привился в числе первых на заводе, оба компонента вакцины перенес без осложнений.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Александр Исаченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Прошлая волна коронавируса была масштабной. Много наших коллег уходили на больничный в то время, когда предприятие должно было работать. Мне приходилось много контактировать с людьми на площадке во время остановочных ремонтов, соответственно, анализ на коронавирус для меня стал привычным делом. После 19 теста я твердо решил вакцинироваться. Болезнь страшна тем, что никто не знает последствий, но обезопасить себя может каждый.

Главная задача проекта – привлечь внимание работников предприятия к своему здоровью и максимально обезопасить себя и своих близких от вируса. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации руководство филиала «Азот» считает необходимым сформировать коллективный иммунитет. Единственный способ добиться этого – вакцинация. В филиале «Азот» в рамках проекта «ЗА жизнь и здоровье» для мотивации работников принято решение о проведении ежемесячной лотереи с полезными призами среди сотрудников, которые поставили два компонента вакцины.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Мне, как руководителю, важно, что среди наших сотрудников с каждым днем становится все больше социально ответственных людей, которые делают осознанный выбор в пользу прививки, чтобы защитить свое здоровье. Сейчас, в условиях ухудшения ситуации, помимо вакцинации мы вновь усиливаем меры профилактики. В том числе работники продолжают носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, которыми «Азот» регулярно снабжает каждое подразделение.