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Происшествия6 июля 2021 9:06

В Перми окончены поиски мужчины, который пропал после прогулки с матерью

Волонтеры просят больше не распространять информацию о его исчезновении
Анна Маркова
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Пропавший в Перми мужчина найден живым.

Пропавший в Перми мужчина найден живым.

Фото: Василий Вахрин

В Перми найден 49-лений Ильдар Шагабутдинов, об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». С мужчиной все в порядке. Напомним, он пропал 1 июля, гуляя со своей матерью на улице Весенней, в какой-то момент женщина потеряла его из виду. Мужчина не выходил на связь.

Так как Ильдар найден, волонтеры просят больше не распространять информацию о его поисках.

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