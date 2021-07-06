В Перми окончены поиски мужчины, который пропал после прогулки с матерью

Пропавший в Перми мужчина найден живым. Фото: Василий Вахрин

В Перми найден 49-лений Ильдар Шагабутдинов, об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». С мужчиной все в порядке. Напомним, он пропал 1 июля, гуляя со своей матерью на улице Весенней, в какой-то момент женщина потеряла его из виду. Мужчина не выходил на связь.

Так как Ильдар найден, волонтеры просят больше не распространять информацию о его поисках.

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