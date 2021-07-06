В Пермском крае мужчина поджог дом женщины с двумя детьми

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Ильинском районе женщина с двумя детьми остались без крыши над головой. Пожар в ее доме устроил 35-летний сожитель, пока она была в гостях. Он приревновал женщину и, таким образом, решил отомстить ей. Злоумышленник поджог одежду, убедился, что огонь не потухнет и убежал.

Двухэтажный дом, баня и другие постройки были уничтожены. Приехавшие на место пожарные, потушили возгорание, дом восстановлению не подлежит.

- Подозреваемый был задержан, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.