Авиакомпаниям разрешили летать из Перми на Кубу и Испанию

Авиакомпаниям разрешили выполнять прямые рейсы из Перми в Варадеро. Фото: Василий Вахрин

Росавиация выдала допуски нескольким авиакомпаниям на выполнение новых международных рейсов из Перми. Об этом сообщает издание Business Class.

Рейс Пермь - Баку может выполнять рейсы авиакомпании «Северный ветер» и «Сибирь». Пермь – Гянджа (Азербайджан) авиакомпания «Сибирь». По направлению Пермь – Каир дано разрешение компании «Северный ветер».

Еще два направления, которых пока нет в расписании Большого Савино - Пермь - Варадеро (Куба), могут выполнять авиакомпании Royal Flight и «Икар». Также авиакомпания «Азур эйр» получила допуски чартерных перевозок из Перми в Барселону и Пальма-де-Майорка (Испания).