В Пермском крае на неделе придет жара, а к выходным снова похолодает

В Прикамье неделя будет по настоящему летней. Фото: Василий Вахрин

На этой неделе в Пермском крае погода не обещает нам сюрпризов. Синоптики говорят, что все в пределах нормы. Уже сегодня будет на несколько градусов теплее, чем вчера. По информации ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета, днем ожидается +20…+24 , по северо-западу до +26 ).

В среду 7 июля начнется потепление. Осадков не будет, на северо-западе края днем до +27…+29 , на остальной территории +24…+27 . Ночью +10…+15 .

В четверг и пятницу к нам вернется жара. Температура воздуха ночью повысится до +13…+18 , днем до +28…+32 . Жарче всего будет на северо-западе края в четверг, а на остальной территории в пятницу. В Перми самым жарким днем скорее станет пятница. При этом в пятницу вечером и в ночь на субботу вероятны ливневые дожди и грозы при прохождении холодного фронта.

В выходные снова станет прохладнее днем до +20…+25 , без дождей.