В Пермском крае коронавирус выявили у жителей 19 территорий за сутки

Общее число инфицированных в регионе достигло 62 745. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 316 жителей в 19 муниципалитетах. По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 19 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми – 183. На втором месте – Пермский муниципальный район - 31 человек заболевший. На третьем месте – Березники - 22 случая.

В Чайковском – 21 заболевший, в Куединском муниципальном округе – 11 случаев заражения коронавирусом. По 9 жителей с инфекцией выявлено в Осинском и Чернушинском городских округах. В Бардымском муниципальном округе коронавирус у 6 человек.

По 4 человека с коронавирусом в Кунгуре, Добрянском м Октябрьском городских округах. Еще 3 случая выявлено в Соликамском городском округе. По 2 заболевших в ЗАТО Звездный и Лысьвенском городском округе.

Общее число инфицированных в регионе достигло 62 745.