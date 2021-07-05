Жители Перми показали, как дверь спасла их от потопа

Дождевые потоки сдерживала дверь и жестяные банки.

В Перми последствия мощнейшего ливня, который прошел в прошлое воскресенье, до сих пор в памяти пермяков. Еще бы, таких масштабных последствий никто не ожидал.

После дождя по воде пыли машины, теряя госномера, рушились стены, затапливало квартиры и магазины. Одно из таких ЧП на видео сняли сотрудники супермаркета на улице 25 Октября. Магазин находится в подвальном помещении. Когда непогода обрушилась на Пермь, потоки воды хлынули прямиком по лестнице к ним. Сотрудники решили забаррикадироваться изнутри, закрыли дверь и подперли ее жестяными банками с продукцией. С каждой минутой вода все прибывала и поднялась выше дверной ручки. Через пару часов вода отступила и продавцы смогли выбраться из заточения.

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