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"Бизнес-новости": Пермь5 июля 2021 15:58

Комбинат «Свеза»: население и власть объединились и построили новый хоккейный корт в Уральском

В поселке Уральский (Пермский край) завершилось строительство хоккейного корта. Новый спортивный объект стал символом объединения инициативы населения, бизнеса и органов местной власти. Компания «Свеза» частично профинансировала возведение инфраструктуры
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Хоккейный корт в Уральском был построен в 80-х годах прошлого века и является центром притяжения жителей поселка. В их числе болельщики местной взрослой и юношеской хоккейных команд «Свеза». Здесь же тренируются спортсмены. Зимой корт ежедневно посещают дети, чтобы покататься на коньках. Однако до недавнего времени объект остро нуждался в ремонте, благоустройстве, обновлении.

Для решения задачи жители объединились и создали инициативную группу. Более 500 человек, в числе которых спортсмены НКО «Центр развития спорта», работники и ветераны комбината «Свеза», сотрудники школ и детских садов, дома культуры, больницы, ЖКХ, а также профсоюз «Пермского фанерного комбината» и предприниматели «проголосовали рублем» за реализацию проекта. И с участием средств населения, бизнеса и краевого бюджета хоккейный корт был обновлен как проект инициативного бюджетирования. Общая стоимость спортивного объекта составила порядка 2,4 млн рублей.

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

В рамках проекта осенью прошлого года на корте на замену деревянным ограждениям было установлено современное пластиковое вандалоустойчивое оборудование, защищающее зрителей от лихих шайб. Площадка корта была выровнена и заасфальтирована. Комбинат «Свеза» дополнительно профинансировал замену освещения, что позволит проводить тренировки и массовые катания в вечернее время.

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Также для удобства зрителей при финансовой поддержке комбината были изготовлены мобильные трибуны. Они позволят наблюдать за хоккейным матчем на безопасном для зрителей расстоянии. А для удобства спортсменов была заменена скамья для запасных. Все работы завершены в июне текущего года.

Обновление корта позволило организовать комфортное современное пространство для зрителей, игроков, посетителей. Позже у уральцев появится возможность для занятий другими видами спорта на объекте, ведь площадка корта располагает возможностями для проведения волейбольных, баскетбольных игр, мини-футбола. Обслуживание корта, ежедневная работа тренерского состава и технического персонала финансируется за счет средств комбината «Свеза».

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Наша справка

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/