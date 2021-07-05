Комбинат «Свеза»: население и власть объединились и построили новый хоккейный корт в Уральском

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Хоккейный корт в Уральском был построен в 80-х годах прошлого века и является центром притяжения жителей поселка. В их числе болельщики местной взрослой и юношеской хоккейных команд «Свеза». Здесь же тренируются спортсмены. Зимой корт ежедневно посещают дети, чтобы покататься на коньках. Однако до недавнего времени объект остро нуждался в ремонте, благоустройстве, обновлении.

Для решения задачи жители объединились и создали инициативную группу. Более 500 человек, в числе которых спортсмены НКО «Центр развития спорта», работники и ветераны комбината «Свеза», сотрудники школ и детских садов, дома культуры, больницы, ЖКХ, а также профсоюз «Пермского фанерного комбината» и предприниматели «проголосовали рублем» за реализацию проекта. И с участием средств населения, бизнеса и краевого бюджета хоккейный корт был обновлен как проект инициативного бюджетирования. Общая стоимость спортивного объекта составила порядка 2,4 млн рублей.

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

В рамках проекта осенью прошлого года на корте на замену деревянным ограждениям было установлено современное пластиковое вандалоустойчивое оборудование, защищающее зрителей от лихих шайб. Площадка корта была выровнена и заасфальтирована. Комбинат «Свеза» дополнительно профинансировал замену освещения, что позволит проводить тренировки и массовые катания в вечернее время.

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Также для удобства зрителей при финансовой поддержке комбината были изготовлены мобильные трибуны. Они позволят наблюдать за хоккейным матчем на безопасном для зрителей расстоянии. А для удобства спортсменов была заменена скамья для запасных. Все работы завершены в июне текущего года.

Обновление корта позволило организовать комфортное современное пространство для зрителей, игроков, посетителей. Позже у уральцев появится возможность для занятий другими видами спорта на объекте, ведь площадка корта располагает возможностями для проведения волейбольных, баскетбольных игр, мини-футбола. Обслуживание корта, ежедневная работа тренерского состава и технического персонала финансируется за счет средств комбината «Свеза».

Фото предоставлено комбинатом «Свеза»

Наша справка

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/