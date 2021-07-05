В Перми сотрудники ГИБДД оштрафовали более 130 водителей электросамокатов

Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми с начала сезона сотрудники ГИБДД оштрафовали уже более 130 водителей электросамокатов. В ведомстве отмечают, что часто они игнорируют соблюдение правил. Ежедневно полицейские привлекают к ответственности самокатчиков с номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт.

- Напоминаем, что такие устройства, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» относятся к мототранспортным средствам категории I, - говорят в ГИБДД по городу Перми. - Для управления им нежены права управления категории М. Водитель такого транспортного средства обязан соблюдать правила дорожного движения также, как и водитель мототранспорта. Уважаемые водители мототранспорта, соблюдайте правила дорожного движения! Не создавайте опасности для движения другим участникам дорожного движения!