Энергетики Пермских тепловых сетей устранили повреждение на бесхозной теплосети в микрорайоне Крохалева

Фото: ООО «Пермская сетевая компания»

Специалисты предприятия Пермские тепловые сети выполнили экстренные ремонтные работы на бесхозяйной тепловой сети, по которой отопление и горячая вода поступают для 9 многоквартирных домов и детсада в микрорайоне Крохалева Свердловского района Перми. Данный теплопровод расположен на ул. Бородинская, не обслуживается энергокомпанией и не передан ей на баланс. Ремонт реализован по официальному обращению, направленному в энергокомпанию администрацией города Перми.

Энергетики провели замену участка распределительной теплосети диаметром 150 Ду, эксплуатируемого с 1970 года. Износ теплопровода составлял порядка 70%. Также на данном участке были выявлены и устранены 3 дефекта. Благодаря оперативно проведенному ремонту подача горячей воды всем потребителям восстановлена.

Напомним, что в октябре 2020 года энергокомпания предоставила в администрацию города Перми информацию о наличии бесхозяйного теплопровода на ул. Бородинская для постановки объекта на учет и передаче энергетикам на обслуживание. В настоящий момент ведется процедура приемки этих сетей в муниципальную собственность.

«Благодаря быстрому реагированию энергетиков горячее водоснабжение было возобновлено в кратчайшие сроки. Для выполнения этой задачи были задействованы сотрудники компании и спецтехника. Отмечу, что полноценно ремонтировать и обслуживать эту теплосеть можно будет только после завершения властями Перми всех юридических процедур», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

В 2020 году теплоэнергетики составили и направили в мэрию информацию об одной тысячи девятистах участках теплосетей краевой столицы, которым должен быть придан статус бесхозяйных согласно утвержденной процедуре. Всего ресурсоснабжающая организация передала в муниципалитет сведения о 116,5 км бесхозных теплосетей во всех районах города. От их работы зависит подача отопления и горячей воды более чем в тысячу домов Перми.