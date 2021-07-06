По итогам мая 2021 года в Пермском крае сократился размер потребительского кредита на 2%

По итогам анализа данных 4 000 кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, был сделан вывод, что в мае текущего года в среднем по стране величина потребительского кредита уменьшилась на 2,4%. В Пермском крае данная цифра составила 264 000 рублей, что на 2% меньше, чем в апреле (269 500 рублей). Лидером по снижению размера кредита в стране стал Приморский край — 10,3%. В Республике Саха (Якутия), наоборот, зафиксирован самый большой рост среднего чека в потребкредитовании — 9,4%.

В апреле 2021 года в среднем по России величина потребительского кредита составляла рекордные 300 000 рублей, возрастая каждый месяц. В мае снижение среднего чека случилось впервые за текущий год. Самые большие суммы в кредит берут жители таких регионов, как Москва (577 200 рублей), Ямало-Ненецкий АО (538 200 рублей), Московская область (450 700 рублей), Санкт-Петербург (428 600 рублей), Ханты-Мансийский АО (422 500 рублей).

В целом этой весной розничное кредитование значительно нарастило обороты. В апреле текущего года российские граждане оформили потребительские кредиты на сумму 1,3 триллиона рублей. За всю историю развития сферы кредитования в России это максимальный показатель. Долговая нагрузка населения также находится на самом высоком уровне.

После кризисного 2020 года банки возвращаются к цифрам 2019 года, а население старается поддерживать привычный уровень жизни, используя заемные средства. В такой ситуации важно достигнуть правильного баланса в рисках. На проекте #ВЗО опубликованы самые актуальные предложения от ведущих российских банков и можно бесплатно узнать свой персональный кредитный рейтинг.

Наряду с Пермским краем, средний размер потребительского кредита в мае этого года снизился в Волгоградской области на 6,4%, в Краснодарском крае — на 5,8%, в Саратовской области — на 5,6%, в Воронежской области на — 5,3%. Несмотря на доступность потребительского кредита граждане стали относиться к получению данного вида услуг более осознанно, планируя свои доходы и расходы.

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