В Перми самосвал сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку

Грузовик сбил на пешеходном переходе ребенка. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми сегодня, в 7.28 утра, в Кировском районе Перми случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает ГИБДД по городу Перми. По улице Ушакова грузовик MAN, за рулем которого был 62-летний мужчина, сбил 5-летнюю девочку.

- По предварительной информации, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении отца, - сообщают в ведомстве. - Ребенок с травмами был госпитализирован. По факту автоаварии проводится проверка.