Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2021 14:59

В Перми самосвал сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку

Она переходила дорогу вместе с папой
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Грузовик сбил на пешеходном переходе ребенка. Фото: ГИБДД по городу Перми.

Грузовик сбил на пешеходном переходе ребенка. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми сегодня, в 7.28 утра, в Кировском районе Перми случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает ГИБДД по городу Перми. По улице Ушакова грузовик MAN, за рулем которого был 62-летний мужчина, сбил 5-летнюю девочку.

- По предварительной информации, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении отца, - сообщают в ведомстве. - Ребенок с травмами был госпитализирован. По факту автоаварии проводится проверка.