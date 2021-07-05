По национальному проекту «Культура» в Пермском крае ремонтируют ДК

Фото: МБУ "Ильинский РДК"/ВКонтакте

Развитие культуры в селах, поддержка интересных проектов и улучшение материально-технической базы — задачи национального проекта. Настоящий центры культуры для жителей села были и остаются – Дома культуры. В этом году при поддержке регионального министерства культуры начался капремонт двух сельских домов культуры в Пермском крае – в поселках Ильинский и Сылва. На эти цели в рамках национального проекта «Культура» выделена федеральная субсидия в размере 32,5 млн руб.

Как рассказала "КП - Пермь" директор сылвинского «Центра информации, досуга и спорта» Надежда Будусова, на базе местного ДК культуры проводятся культурно-массовые, досуговые, информационные и спортивные мероприятия, фестивали и конкурсы, работают общественные и творческие объединения, спортивные секции. Деятельность свою он не приостановил даже во время начавшегося в этом году капремонта.

- Подали заявку на этот нацпроект «Культура» еще в 2019 году и получили деньги в 2021: 22 миллиона 459 тысяч 910 рублей. Наш дом культуры в поселке Сылва один из крупнейших в Пермском районе. Здание этого дворца общей площадью 5 тысяч 178 кв метров, построено в 1992 году. За 30 лет проводились только текущие ремонты, а капитального не было. В рамках нацпроекта «Культура» будет проведен ремонт кровли, зрительного зала, сцены, и санузлов.

Добавлю, что субсидию на такие ремонты и реализацию проектов выделяют немногочисленным селам, где население составляет менее 50 тысяч человек. В Сылвенском поселении проживает всего 10 тысяч человек.

В Ильинском на ремонт дома культуры, в рамках программы, направят 16,3 млн руб. Здесь проведут работы по реставрации объекта культурного наследия регионального значения - Дом общественного собрания. Здание было построено в 1824 году, до революции 1917 г. его занимал один из первых театров в Пермской губернии. Планируется, что в обновленном здании появится новая культурная институция – Музей любительского театра