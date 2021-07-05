Найди свой: жители Перми после потопов на дорогах нашли десятки автомобильных номеров

Госномера, потерявшиеся после мощного ливня в Перми.

После мощнейшего ливня, прошедшего в минувшее воскресенье, десятки автомобилистов утопили свои госномера в грязных дождевых потоках. Вода ушла, а жестянки остались лежать на дороге. Пермяки проехались по улицам города и собрали кучу автомобильных номеров, фото «потеряшек» они выложили в социальной сети.

- Пока искали свои, нашли чужие, - пишут пермяки. - Кто узнал пишите, вернем.

Еще на одном фото на траве лежат больше десятка автомобильных номеров. Сообщается, что их оставили на остановке Геологов в Перми. Есть и сообщения о поисках номеров.

- Ехал по трассе Пермь-Березники потерял госномер, просьба вернуть за вознаграждение, - сетует пермяк.

Кстати, сделать дубликат госномера в Перми стоит от 950 рублей.