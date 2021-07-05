17-летний прикамец задержан в Брянской области за создание экстремистской группировки

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СК совместно с сотрудниками подразделений ФСБ и МВД России задержали участников экстремистских сообществ в ряде регионов. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе СК России.

В частности, задержан 17-летний уроженец Прикамья, который сейчас живет на территории Брянской области. Он заключен под стражу.

Установлено, что не позднее сентября 2020 года на территории края он создал и возглавил экстремистское сообщество, разработав организационную структуру, распределив обязанности среди участников, а также план по его расширению.

С помощью соцсетей он искал и вербовал новые лица с целью совершения преступлений по национальному признаку. В одной из соцсетей им созданы сообщества с наименованием «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» («НВСРП») и «Правый обозреватель (Национализм) Брянск» и другие аналогичные.

17-летний координировал работу созданного им сообщества. Он привлек к противоправной деятельности двух других несовершеннолетних в Перми, которые размещали экстремистские материалы в интернете. А также расклеивали листовки, призывающие к возбуждению вражды и ненависти. В их отношении тоже возбуждены уголовные дела.