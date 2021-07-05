В Прикамье на треть выросло количество бюджетных мест на нефтегазовые направления

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В пермском политехе за последние три года число бюджетных мест на нефтегазовые направления увеличилось на 36 процентов - со 118 до 160.При этом некоммерческий набор в магистратуру вырос в два раза. Одна из причин – практически гарантированное трудоустройство студентов уже во время учебы.

Преподаватели отмечают возросший спрос на молодых специалистов нефтяной отрасли.

- 95 процентов всех наших выпускников находят работу по своему профилю, а 100% магистрантов трудоустроены уже во время учебы, – говорит заведующий кафедрой нефтегазовых технологий пермского политеха Григорий Хижняк.

Один из основных работодателей выпускников – компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Как отмечают на предприятии, больше половины молодых специалистов учились или заканчивают горно-нефтяной факультет ПНИПУ. В компании делают ставку на научный потенциал молодых нефтяников и их быструю интеграцию в рабочий процесс, поэтому студенты с младших курсов проходят практику на производстве, а одну из магистерских программ ведет генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Олег Третьяков.

Напомним, выпускниками кафедры нефтегазовых технологий являются топ-менеджеры ведущих компаний и известные политики, среди которых - первый генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Николай Кобяков. В ноябре кафедра отмечает 55-летие, а нефтегазовое образование на Западном Урале – 60-летие.