После родов началась нестерпимая боль: пермские врачи спасли 20-летнюю пациентку

Экстренная операция. Фото Instagram gb_grinberga.

- Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах! – благодарит врачей пермской городской больницы имени Гринберга одна из пациенток.

На днях медики, работающие здесь, спасли жизнь 20-летней Елены из Чайковского. В июне она во второй раз стала мамой. Но после рождения дочки женщина почувствовала резкую боль в голове, онемение в половине тела и едва не потеряла сознание.

Пермские врачи спасли 20-летнюю пациентку с инсультом. Фото Instagram gb_grinberga.

- Врачи Чайковской городской больницы определили, что жизнь молодой пациентки находится под угрозой, сделали все возможное для ее спасения и обратились к пермским специалистам, - рассказали в больнице Гринберга.

Пациентку доставили в Пермь. КТ-исследование показало у нее картину ишемического инсульта, в головном мозге был выявлен тромбоз.

- Эндоваскулярные хирурги Яков Сычугов и Максим Сюткин выполнили экстренную операцию по удалению тромботических масс из сосуда с полным восстановлением кровотока по нему, - рассказали врачи. - На следующие сутки после операции наблюдалось полное восстановление двигательных функций, пациентка отметила значительное улучшение состояния, переведена в отделение неврологии и сейчас готовится к выписке.