Пермячка получила компенсацию от авиакомпании за отказ вернуть ей деньги

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Пермячка не только вернула себе ранее потраченные на авиабилеты деньги, но и получила сумму за неустойку и компенсацию морального вреда в размере 65 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда.

Так, в марте 2020 г. она приобрела авиабилеты авиакомпании «Победа» по направлению: Пермь-Анапа и Анапа-Пермь. Но из-за болезни отправиться в путешествие так и не смогла. Женщина заблаговременно оповестила авиакомпанию о случившемся и попросила вернуть деньги за авиабилеты и перевозку багажа. Однако ее требования проигнорировали.

Тогда пермячка обратилась в суд. И лишь после этого «Победа» вернула ее деньги за билет в размере 68 078 руб. Но было уже поздно. Орджоникидзевский районный суд Перми постановил, что за нарушение сроков удовлетворения требований клиента авиакомпания должна также дополнительно выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму в размере 65 тыс. руб.

Решение суда пока еще не вступило в законную силу.