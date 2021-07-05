В Прикамье началась диспансеризация переболевших COVID-19

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В поликлиниках Перми и Пермского края стартовала углубленная диспансеризация жителей, переболевших COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

Так, при необходимости пациентам благодаря ОМС назначат лечение и реабилитацию. Записаться на диспансеризацию жители региона могут с помощью портала Госуслуг или в тех поликлиниках, к которым они прикреплены.

Диспансеризация пройдет в два этапа. Первый включает семь исследований. В их числе: развернутый анализ крови, спирография, исследование наполнения крови кислородом и тест на наличие признаков тромбообразования.

На втором этапе (если это необходимо) проводятся дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания. Это КТ легких, эхокардиография и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей. В случае выявления у пациента проблем со здоровьем, его направляют к профильному специалисту